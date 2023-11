Fem van Empel maakt opnieuw indruk met zege in wereldbekercross Maasmechelen

De 21-jarige Van Empel zegevierde eerder deze maand al in de eerste wereldbekercross van het seizoen in het Amerikaanse Waterloo. Ceylin del Carmen Alvarado eindigde als tweede. Ze won zaterdag de veldrit van de Superprestige in Ruddervoorde, waar Van Empel ontbrak.

Aniek van Alphen werd derde in Maasmechelen. Van Empel stak vier vingers in de lucht toen ze over de streep kwam. Ze doelde hiermee op de zeges die ze tot nu toe heeft behaald. Naast de twee overwinningen in de wereldbeker won ze ook de openingsrit in de Superprestige in Overijse en was ze de beste in de Nacht van Woerden.

