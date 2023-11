Fel Twente bezorgt Feyenoord zeldzame nederlaag en klimt naar derde plaats

Feyenoord is vier dagen na de knappe thuiszege in de Champions League op Lazio (3-1) tegen zijn eerste nederlaag in de competitie aangelopen. FC Twente, dat in het degradatieseizoen 2017/2018 voor het laatst thuis van de Rotterdammers had verloren en daarna drie keer gelijkspeelde, klopte de titelverdediger in Enschede met 2-1.

Bij Sparta kwamen de mannen van Arne Slot zelfs met 2-0 achter en redde invaller Leo Sauer in de extra tijd een punt (2-2). De 2-0 dreigde in de Grolsch Veste ook toen Zerrouki na een dik halfuur de bal pardoes in de voeten van Ugalde speelde, maar Twente verzuimde de buitenkans uit te spelen.

Fel Twente bezorgt Feyenoord zeldzame nederlaag en klimt naar derde plaatsDankzij doelpunten van Manfred Ugalde en Ricky van Wolfswinkel wint FC Twente met 2-1 van de landskampioen, die z'n eerste competitienederlaag van dit seizoen lijdt. Lees verder ⮕

Feyenoord lijdt tegen FC Twente eerste nederlaag van het Eredivisie-seizoenFeyenoord heeft zondag voor het eerst dit Eredivisie-seizoen een nederlaag geleden. De ploeg van coach Arne Slot verloor op bezoek bij FC Twente met 2-1. De tukkers nemen door de winst de derde plek over van Feyenoord. Lees verder ⮕

Live: FC Twente - Feyenoord, Zondag 29 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van FC Twente tegen Feyenoord (Eredivisie) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕

FC Twente verdiend op voorsprong tegen Feyenoord • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Feyenoord jaagt op gelijkmaker in mooi duel met Twente • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Geertruida geeft Feyenoord weer hoop tegen Twente • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕