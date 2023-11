Fel Twente bezorgt Feyenoord zeldzame nederlaag en klimt naar derde plaats

Feyenoord is vier dagen na de knappe thuiszege in de Champions League op Lazio (3-1) tegen zijn eerste nederlaag in de competitie aangelopen. FC Twente, dat in het degradatieseizoen 2017/2018 voor het laatst thuis van de Rotterdammers had verloren en daarna drie keer gelijkspeelde, klopte de titelverdediger in Enschede met 2-1.

Bij Sparta kwamen de mannen van Arne Slot zelfs met 2-0 achter en redde invaller Leo Sauer in de extra tijd een punt (2-2). De 2-0 dreigde in de Grolsch Veste ook toen Zerrouki na een dik halfuur de bal pardoes in de voeten van Ugalde speelde, maar Twente verzuimde de buitenkans uit te spelen.

