'FC Volendam zal op dit soort situaties loeren tegen Ajax'

Donderdagavond nemen de Amsterdammers het op tegen FC Volendam.Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: Volendam wil winnen bij Ajax: 'Hebben het geloof een punt of meer te pakken'Het ontbeert Damon Mirani donderdagavond op bezoek bij Ajax in ieder geval niet aan zelfvertrouwen. De aanvoerder van FC Volendam geeft in gesprek met De Telegraaf aan dat hij en zijn teamgenoten er geloof in hebben dat Volendam, net als vorig jaar, een resultaat kan boeken in de Johan Cruijff ArenA.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Lees terug: FC Emmen ligt uit de beker na een tandeloze wedstrijd tegen De GraafschapEindstand De Graafschap - FC Emmen: 2-0 FC Emmen liet aanvallend niks zien vanavond De ploeg van Grim ligt uit de beker en kan zich focussen op de competitie

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: RKAV Volendam - Eemdijk, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van RKAV Volendam tegen Eemdijk (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Volendammers vol zelfvertrouwen: ‘We maken meer kans dan Ajax’Ajax speelt donderdag de inhaalwedstrijd tegen FC Volendam. Beide ploegen verkeren momenteel in zwaar weer en bevinden zich onderaan de Eredivisie-ranglijst. Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters ging in Volendam de straat op om de stemming te peilen.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Volendammers vol zelfvertrouwen: ‘We maken meer kans dan Ajax’Ajax speelt donderdag de inhaalwedstrijd tegen FC Volendam. Beide ploegen verkeren momenteel in zwaar weer en bevinden zich onderaan de Eredivisie-ranglijst. Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters ging in Volendam de straat op om de stemming te peilen.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Nood aan Ajax-DNA: 'Je moet naar dat soort jongens gaan kijken'Ajax heeft meer strijders nodig, zo stelt Dico Koppers in DoneDeal de podcast, de transferpodcast van VoetbalPrimeur. De voormalig linksback ziet zijn oude club op de laatste plaats staan en is ervan overtuigd dat er meer spelers met hart voor de club op het veld moeten staan.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕