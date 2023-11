FC Volendam wint van Excelsior en verwijst Ajax naar laatste plek

De Kralingers zullen vooral bij zichzelf te rade gaan over hoe ze de kleedkamer uit kwamen na rust.Volendam moet het in de race om handhaving vooral hebben van thuiswedstrijden. De enige overwinning dit seizoen was dan ook in het eigen Kras Stadion behaald, FC Utrecht werd met 1-0 verslagen.

Tegen Excelsior waren de eerste kansen nog wel voor de thuisploeg, maar het was Excelsior dat na ruim een half uur op voorsprong kwam. Couhaib Driouech rondde af, na een voorzet van Redouan El Yaakoubi. De VAR had even nodig, maar al snel kwam de 1-0 daadwerkelijk op het scorebord. Van buitenspel was immers geen sprake.

Hoewel Excelsior gewaarschuwd was, kwam de ploeg van coach Marinus Dijkhuizen net als vorige week tegen PEC Zwolle slecht uit de rust. Kansen waren in eerste instantie nog niet besteed aan Calvin Twigt en Josh Flint, maar in de 53ste minuut was het wel raak voor Volendam. Benaissa Benamar kon na het voorwerk van Flint binnenkoppen: 1-1. headtopics.com

Het was nog lang niet gedaan met de Volendamse aanvallen en al vier minuten na de 1-1 werd het ook 2-1. Na een voorzet van George Cox kon Robert Mühren vogelvrij en al vallend koppen. De aanvaller had over geluk vervolgens niet te klagen, want de bal kwam in de rebound en na een redding van doelman Stijn van Gassel opnieuw tegen hem aan. Tot ontsteltenis van de Excelsior-goalie rolde de bal het doel in.

Excelsior mocht vervolgens niet klagen dat het niet al snel beslist was, Bilal Ould-Chikh raakte namens Volendam de lat en Milan de Haan de paal. Even later was het door een blunder van Van Gassel alsnog raak. Hij ging op avontuur met de bal aan de voet en verslikte zich volledig, waardoor De Haan kon profiteren: 3-1. headtopics.com

Door pas de tweede overwinning van dit seizoen is FC Volendam de nieuwe nummer zestien. FC Utrecht is ook gepasseerd en Ajax is laatste. Excelsior is nog knap zevende, maar zal opnieuw balen van de tweede helft.

