FC Utrecht wint met 5-1 van PEC Zwolle

De ploeg van Ron Jans was met 5-1 te sterk voor PEC in de eigen Galgenwaard. Al het spektakel speelde zich af na rust; alle zes de doelpunten werden in de tweede helft gemaakt.FC Utrecht en PEC Zwolle hoopten zich beiden te kunnen revancheren voor de nederlagen van afgelopen weekend. Utrecht ging met 4-2 onderuit in De Kuip tegen Feyenoord, terwijl PEC Zwolle in eigen huis met 1-3 verloor van Ajax.

Utrecht is in Stadion Galgenwaard van een ander kaliber; de ploeg van trainer Jans is al dertien thuiswedstrijden ongeslagen. Het spelbeeld was dan ook zoals verwacht, de thuisploeg maakte het spel en kwam tot de grootste kansen. De beste mogelijkheid was voor Victor Jensen, maar hij schoot naast.voor de spits. Enkele minuten later verdubbelde Jens Toornstra de voorsprong. Met een heerlijke uithaal schoot de middenvelder de 2-0 binnen.Na een uur spelen deed PEC wat terug, Lennart Thy maakte de aansluitingstreffe

FC Utrecht scoort vijf keer en komt probleemloos langs PEC ZwolleFC Utrecht heeft woensdagavond een ruime zege geboekt op PEC Zwolle. Beide ploegen wisten voor de rust amper te overtuigen, maar in het tweede bedrijf kwamen ze tot zes doelpunten. Utrecht maakte daarvan ruimschoots de meeste: 5-1.

FC Utrecht maakt gehakt van PEC Zwolle in zeer vermakelijke tweede helftFC Utrecht heeft een comfortabele zege geboekt op PEC Zwolle. De ploeg van Ron Jans was met 5-1 te sterk voor PEC in de eigen Galgenwaard. Al het spektakel speelde zich af na rust; alle zes de doelpunten werden in de tweede helft gemaakt.

Van der Maarel vervangt Vesterlund in rust tegen PEC ZwolleDe 34-jarige rechtsback Mark van der Maarel verving Niklas Vesterlund in de rust van de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Van der Maarel is bezig aan zijn laatste seizoen als profvoetballer en was blij met zijn invalbeurt.

Gehavend Ajax met twee pure verdedigers tegen PEC ZwolleLees meer

Akpom lijkt duel in Zwolle te beslissen • PEC hoopte na goal Krastev op een puntIn dit liveblog lees je alles over de wedstrijden op zondag tijdens de 27ste speelronde van de eredivisie.

PEC Zwolle-trainer Jansen uitgesproken: 'Twijfel of we de VAR nog moeten hebben'PEC Zwolle-trainer Johnny Jansen heeft net als zijn aanvoerder, Bram van Polen, twijfels over de VAR. De arbitrage en de VAR speelden een cruciale rol tijdens het duel tussen PEC Zwolle en Ajax (1-3). De VAR keurde twee doelpunten van PEC af, terwijl een doelpunt van Ajax wél werd goedgekeurd door de videoscheidsrechter.

