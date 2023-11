FC Utrecht stoot RKC tussen bliksemflitsen en donderslagen uit bekertoernooi

Diezelfde Lokesa zorgde vijf minuten na rust weer voor hoop bij de Waalwijkers door een counter succesvol af te ronden: 3-2. Met de spanning weer helemaal terug liepen de gemoederen steeds hoger op, resulterend in zeven gele kaarten van scheidsrechter Laurens Gerets, waarvan eentje voor RKC-spits Michiel Kramer die uit voorzorg in de rust werd gewisseld. RKC kreeg nog een paar mogelijkheden voor de gelijkmaker, maar ook Utrecht liet een paar kansen op de bevrijdende 4-2 liggen.

