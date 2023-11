FC Utrecht komt met de schrik vrij tegen RKC; Michiel Kramer ontsnapt aan rood

Mike van der Hoorn verdubbelde tien minuten later de marge voor de huidige nummer zeventien van de Eredivisie. De centrumverdediger kopte van dichtbij raak: 2-0. Na de 2-0 mocht RKC en in het specifiek Kramer van geluk spreken dat het nog met tien man op het veld stond.Een werkelijk schandalige overtreding van de spits, waarbij hij vol doortrapte op de enkel van Ryan Flamingo, had een donkerrode kaart verdiend, maar Kramer kwam weg met slechts een gele prent.

Zo leek het een gemakkelijke avond te worden voor Jans en zijn manschappen. Niets bleek uiteindelijk minder waar. Vlak rust zette RKC zijn poging tot een inhaalslag in. Chris Lokesa maakte zijn eerste treffer in dienst van RKC en tekende aan voor de 3-1.

In het restant van het tweede bedrijf had Utrecht echter het betere van het spel. Pogingen van Marouan Azarkan (voorlangs), Lidberg en Fraulo (reddingen Spenkelink) troffen echter geen doel. Uiteindelijk werd het duel één minuut voor tijd nog tijdelijk gestaakt wegens onweer, maar na de hervatting kon RKC niks meer creëren. Zo zegevierde Utrecht uiteindelijk toch, maar maakte het zichzelf onnodig moeilijk.

Wat een nare speler is die Kramer. Dat blijkt maar weer vanavond. Voor die vieze overtreding op Flamingo moet hij al 5 wedstrijden geschorst worden.

