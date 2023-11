De Galgenwaard leeft weer. Na de rode kaart van Sadilek heeft Utrecht nieuwe energie gevonden. Van het verzorgde positiespel van Twente is niks meer over. Utrecht is een ware stormloop begonnen op het doel van Unnerstall. Grootste kans tot nu toe? Van der Hoorn die net naast knikt. De druk op het Twente-doel is enorm. Utrecht ruikt de overwinning. FC Utrecht - FC Twente: 1-1

:

VOETBALPRİMEUR: FC Twente, Feyenoord ontvangt Utrecht, Ajax naar amateursDe loting voor de zestiende finales in de KNVB Beker zijn verricht. Feyenoord ontvangt Eredivisie-laagvlieger FC Utrecht, Ajax brengt een bezoek aan de Utrechtse amateurclub USV Hercules en regerend bekerkampioen PSV kan zich opmaken voor een absolute topper.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: LIVE: Jans krijgt met dolend FC Utrecht voormalig werkgever FC Twente op bezoekFC Utrecht en FC Twente openen zondagmiddag om 12.15 uur de Eredivisie-zondag. Voor Ron Jans is het een speciale wedstrijd. De trainer van Utrecht treft zijn voormalig werkgever, waar hij veel successen mee beleefde. De Domstedelingen kunnen de punten goed gebruiken, gezien de laatste plaats op de ranglijst.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

NOS: Hekkensluiter Utrecht ontvangt Twente • En nog vier wedstrijden in de eredivisieVijf wedstrijden in de eredivisie deze voetbalzondag. Blijf in ons blog op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt.

Bron: NOS | Lees verder »

NOS: Wind en regen wacht FC Twente in Utrecht • Ajax krijgt Heerenveen op bezoekVijf wedstrijden in de eredivisie deze voetbalzondag. Blijf in ons blog op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt.

Bron: NOS | Lees verder »

NOSSPORT: Wind en regen wacht FC Twente in Utrecht • Ajax krijgt Heerenveen op bezoekVijf wedstrijden in de eredivisie deze voetbalzondag. Blijf in ons blog op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt.

Bron: NOSsport | Lees verder »

NOS: Dwingende start FC Twente in Utrecht • Ajax krijgt Heerenveen op bezoekVijf wedstrijden in de eredivisie deze voetbalzondag. Blijf in ons blog op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt.

Bron: NOS | Lees verder »