FC Utrecht beleeft met bekerzege op RKC lichtpuntje na matige Eredivisie-start

Met nog een minuut op de klok stuurde scheidsrechter Laurens Gerrets beide ploegen naar de kleedkamer vanwege onweer. De spelers keerden na enkele minuten weer terug op het veld, maar de stand veranderde niet meer. Go Ahead Eagles ontsnapte tegen de amateurs van Koninklijke HFC aan een blamage. De thuisploeg uit Haarlem leidde met 1-0 door een doelpunt van Yassine Bouchnafa toen Gerrit Nauber in de negentigste minuut alsnog gelijk maakte.

