FC Twente-directeur vraagt achterban om niet te zingen over homo's

FC Twente-directeur Paul van der Kraan roept de achterban op om geen liederen over homo's te zingen tijdens wedstrijden. 'Het is verwerpelijk mensen te beledigen en te kwetsen met een lied', aldus Van der Kraan. Afgelopen zondag waren homofobe spreekkoren te horen tijdens FC Twente - Heracles. 'Het zijn de homo's uit Almelo', klonk in het stadion. Er werd niet ingegrepen terwijl dat volgens de KNVB-regels eigenlijk wel moet.

Van der Kraan stelt nu in een verklaring dat dit gezang voor een smet op de wedstrijd zorgde. 'Mensen hebben zich hier terecht aan gestoord en voelden zich gekwetst', betoogt Van der Kraan. 'Ik wil onze supporters vragen liedjes waarin over homo's wordt gezongen nooit meer te zingen. Het is verwerpelijk mensen te beledigen en te kwetsen met een lied', zo citeert RTV Oost.

