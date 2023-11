FC Twente deelt dreun uit en bezorgt Feyenoord eerste nederlaag in Eredivisie

De Rotterdammers maken na succes in de Champions League een pas op de plaats in de competitie.Arne Slot was van tevoren al beducht op het bezoek aan De Grolsch Veste. Na de Champions League-wedstrijd tegen Lazio, waarin Feyenoord indruk maakte en, was het uitduel met Twente volgens Slot opnieuw een zware dobber voor zijn ploeg. Dat klopte ook, want de Tukkers namen al vroeg de leiding. Twente zat er direct kort op, wat na tien minuten de 1-0 opleverde.

Luid gejuich klonk er logischerwijs in De Grolsch Veste, waar Twente uitstekend begon. Het duurde even voordat Feyenoord de controle over de wedstrijd enigszins heroverde. Kansen leverde dat echter nog niet op, terwijl Twente wel dreigend was met de snelheid voorin. De thuisploeg kwam in die fase nauwelijks in de problemen. Wel moest Oosting noodgedwongen wisselen toen Youri Regeer geblesseerd was geraakt. Met Gijs Smal in de ploeg hield Twente de voorsprong vast tot aan de rust.

Na die kans voor Feyenoord was het echter weer Twente dat de overhand had. Slot koos ervoor om nog eens te wisselen en bracht Ondrej Lingr voor Calvin Stengs. Met hem in het veld kregen de bezoekers opnieuw een grote mogelijkheid, maar weer was het Unnerstall die redde. De keeper had later ook een antwoord op een inzet van dichtbij van invaller Ayase Ueda. Aan de andere kant kreeg Ugalde de grootste kans voor Twente. De Costa Ricaan kopte de bal tegen de buitenkant van de paal. headtopics.com

De 2-0 van Twente bleef daar uit, maar viel later alsnog. Bij een uittrap van Unnerstall lag het achterin open bij Feyenoord en ging invaller Ricky van Wolfswinkel samen met Ugalde op het doel van Justin Bijlow af. Van Wolfswinkel legde af, zag Ugalde op Bijlow stuiten en schoot uit de rebound zelf wel raak. De vlag ging omhoog voor buitenspel, maar de VAR concludeerde dat daar geen sprake van was.

Pas na de tweede Twentse treffer deed Feyenoord iets terug en zorgden de gasten voor een spannende slotfase. Geertruida werkte de bal binnen uit een corner en zorgde zo voor nieuwe hoop aan Rotterdamse zijde. Een gelijkmaker volgde echter niet meer. Zo boekte Twente een knappe zege en zijn de Tukkers al anderhalf jaar niet verslagen in een Eredivisie-wedstrijd in eigen huis. De laatste nederlaag dateert van mei 2022 tegen Fortuna Sittard (1-2). headtopics.com

