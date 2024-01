FC Groningen vraagt uitstel wedstrijd vanwege ziekte

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.is geveld door ziekte en niet fit genoeg om deze week nog in actie te komen.

"FC Groningen heeft bij de KNVB een verzoek ingediend om de wedstrijd tegen FC Emmen uit te stellen", schrijft Bleeker."Er heerst ziekte in de selectie en staf. Vandaag waren er slechts zes spelers niet ziek. Vermoeden gaat dat het om het Norovirus gaat. Morgen uitsluitsel." Naar verluidt zijn minimaal twintig spelers en stafleden besmet met het virus. Hierdoor wordt het voor Groningen lastig om vrijdag al een wedstrijd te spelen.Dinsdag zouden de spelers van de huidige nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie het virus hebben opgelope





