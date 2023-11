FC Groningen verliest van SC Cambuur en zet dramatische reeks voort

Cambuur begon beter aan de wedstrijd en trof in de negende minuut al doel. Net op het moment dat FC Groningen kort met een man minder stond wegens een blessurebehandeling voor Isak Määttä, kon Marco Tol scoren. De verdediger tikte uit een vrije trap geheel ongehinderd binnen. Veel kon FC Groningen hier in de eerste helft niet tegenoverstellen in Leeuwarden.

Middenvelder Luciano Valente scoorde in de 55e minuut van dichtbij en tekende daarmee voor zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van de 'Trots van het Noorden'. In de slotfase ging het spel op en neer, met kansen over en weer, maar trok Cambuur aan het langste eind. Uitgerekend oud-FC Groningen-speler Remco Balk maakte het winnende doelpunt tegen zijn oude club. De aanvaller was iedereen te snel af bij een hoekschop en schoot van dichtbij raak.

Live: SC Cambuur - FC Groningen, Zondag 29 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van SC Cambuur tegen FC Groningen (Eerste Divisie) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕

Cambuur kan eindelijk juichen en duwt dolend Groningen verder moeras inSC Cambuur heeft zondag eindelijk weer eens weten te winnen. In het noordelijke onderonsje met FC Groningen zorgde Remco Balk vlak voor tijd voor de beslissing: 2-1. Het is voor het eerst in zes wedstrijden dat de Leeuwarders weer eens drie punten pakken. Het eveneens kwakkelende Groningen blijft voor de vijfde keer op rij zonder zege. Lees verder ⮕

Cambuur kan eindelijk juichen en duwt dolend Groningen verder moeras inSC Cambuur heeft zondag eindelijk weer eens weten te winnen. In het noordelijke onderonsje met FC Groningen zorgde Remco Balk vlak voor tijd voor de beslissing: 2-1. Het is voor het eerst in zes wedstrijden dat de Leeuwarders weer eens drie punten pakken. Het eveneens kwakkelende Groningen blijft voor de vijfde keer op rij zonder zege. Lees verder ⮕

Prachtig: Cambuur-medewerkster tot tranen geroerd door terugkeer Henk de JongIn Leeuwarden zijn heel veel mensen erg blij door de terugkeer van Henk de Jong, maar medewerkster Dora is één van de meest gelukkige met de hoofdcoach. De Jong volgde de onlangs ontslagen Sjors Ultee op en daar is de verkoopster van de programmaboekjes erg blij mee. Een gezonde De Jong, die haar ook nog eens verrast met een mooi cadeau. Lees verder ⮕

Prachtige beelden: Cambuur-trainer De Jong verrast tot tranen geroerde medewerkerIn Leeuwarden zijn heel veel mensen erg blij door de terugkeer van Henk de Jong, maar medewerkster Dora is één van de meest gelukkige met de hoofdcoach. De Jong volgde de onlangs ontslagen Sjors Ultee op en daar is de verkoopster van de programmaboekjes erg blij mee. Een gezonde De Jong, die haar ook nog eens verrast met een mooi cadeau. Lees verder ⮕

Racen met zonneauto's door Australië: 'Maximale uit de auto gehaald'Het Top Dutch Solar Racing-team met studenten uit Drenthe, Groningen en Friesland eindigde als zesde bij de World Solar Challenge. Lees verder ⮕