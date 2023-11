FC Groningen-supporters zeggen vertrouwen in rvc op en spreken van 'enorme crisis'

"Dit gaat wat ons betreft voorbij aan de insteek die wij als Supportersvereniging voor ogen hebben", luidt de reactie van de sv, opgetekend door VI."Wij vinden het onbegrijpelijk dat de rvc niet zonder voorwaarden in gesprek met supporters wil. Dit versterkt ons beeld dat de rvc onvoldoende urgentiebesef heeft van de enorme crisis waarin FC Groningen bevindt.

