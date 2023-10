FC Groningen-fans uiten grote zorgen en eisen gesprek met raad van commissarissen

wil uiterlijk volgende week een gesprek met de gehele raad van commissarissen van de club. Dat hebben ze duidelijk gemaakt middels een brief. De SV is er na de belabberde seizoensstart allesbehalve gerust op dat Groningen volgend jaar terugkeert naar de Eredivisie.'Als bestuur van de Supportersvereniging van FC Groningen maken wij ons, net als alle supporters, grote zorgen over de gang van zaken binnen onze club', zo luidt het bericht, gedeeld door voorzitter John de Jonge op.

De fans willen praten over de rol van de rvc gedurende de afgelopen twee jaar, de organisatiestructuur van de club, de financiële situatie, de slechte sportieve resultaten, het technische beleid, visie, clubcultuur en communicatie. Erik Mulder, de voorzitter van de rvc laat weten dat deze waslijst aan onderwerpen inmiddels een plekje heeft gekregen op de agenda. 'We gaan op korte termijn met de Supportersvereniging om tafel.

Sarri voor Feyenoord-clash: 'Liever dat, dan dat ze urine over me heen gooien'Maurizio Sarri was op de persconferentie uiterst lovend over Feyenoord. De trainer van Lazio trof de Rotterdammers vorig jaar al in de Europa League en spreekt met veel respect over de opponent van woensdagavond, die dit keer wacht in het kader van de Champions League.

Berghuis over Steijn: 'Ik denk dat hij dat zelf verteld heeft aan De Telegraaf'Steven Berghuis heeft gereageerd op het gerucht dat Maurice Steijn van hem af wilde bij Ajax. De aanvallende middenvelder maakt gehakt van de berichtgeving én zijn voormalige oefenmeester.

Supportersvereniging PSV boos: 'Er zijn in Frankrijk fouten gemaakt, duidelijk'Rob Bogaarts, voorzitter van Supportersvereniging PSV, pleit voor een goede evaluatie van de ongeregeldheden rond de Champions League-wedstrijd tegen RC Lens. In de stad en het stadion ging het mis tussen beide supportersgroepen.

Transfervrije Jean-Paul Boëtius duikt plotseling op bij Eredivisie-clubJean-Paul Boëtius traint voorlopig mee met Sparta, zo laat de club donderdagochtend weten via de officiële kanalen. De 29-jarige Rotterdammer krijgt in zijn geboortestad de kans om aan zijn conditie te werken. Boëtius zit nog altijd zonder club, nadat zijn contract bij Hertha BSC in juli afliep.

