FC Emmen verliest van NAC Breda

De ploeg van Fed Grim verzuimt het goede spel van de eerste helft door te trekken en verliest van directe concurrent NAC Breda. Volgende week moet FC Emmen er weer staan in de derby van het Noorden tegen FC Groningen. De ploeg van Dick Lukkien komt vrijdag 19 januari op bezoek in Emmen. De aftrap is om 20:00 uur en die wedstrijd is live te volgen via het liveblog en via Radio Drenthe.Het is klaar is Emmen. FC Emmen laat weer zich het kaas van het brood eten.

De eerste wedstrijd na de winterstop gaat verloren tegen NAC Breda.Ping pong voetbal voor het doel van NAC. De bal komt voor de voeten van Kieftenbeld maar de bal gaat net naast. Daarna nog een kans van afstand maar ook die bal gaat naast.De lange bal levert een enorme kans op! Keeper Kortsmit red op de doellijn en de rebound gaat op de lat! Wat een enorme kansen!Bij het uitverdedigen krijgt Dirksen een enorme schop van achteren. Een honderd procent rode kaart wordt niet gegeven door Higler. Doelpuntenmaker Omarsson komt weg met een gele kaar





