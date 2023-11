Fans leggen bloemen bij Friends-appartement in New York

Perry speelde tussen 1994 en 2004 de rol van Chandler Bing in Friends. De serie speelde zich voornamelijk af in twee appartementen die zich tegenover elkaar bevonden.

De locatie is een woongebouw van zes verdiepingen boven een restaurant in de wijk West Village in Manhattan. Het complex is al te zien in de eerste aflevering van de sitcom.

Delen van 'eerlijke' foto gaf Miljuschka Witzenhausen kracht

Friends-acteur Matthew Perry: 'Ik was zo vaak bijna dood'Matthew Perry (53) vertelt in zijn boek 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' - dat volgende maand verschijnt - over de ups en downs die hij in zijn leven heeft meegemaakt. Lees verder ⮕

Friends-acteur Matthew Perry (Chandler) op 54-jarige leeftijd overledenDe bekende acteur werd volgens meerdere bronnen dood gevonden bij zijn huis in Los Angeles. Perry was 54 jaar. Lees verder ⮕

'De wereld gaat je missen': geschokte reacties op dood Friends-acteur Matthew PerryFriends-collega's maar ook jeugdvriend Justin Trudeau reageren bedroefd op het plotselinge overlijden van de Amerikaanse acteur. Lees verder ⮕

Reactie op overlijden Matthew Perry gedeeld op Friends-kanalenOp de socialemediakanalen van de Amerikaanse comedyserie Friends is een reactie gedeeld op het overlijden van voormalig hoofdrolspeler Matthew Perry. 'We zijn er kapot van', is bij een foto van de Canadees-Amerikaanse acteur te lezen op Instagram en X. Perry overleed zaterdag op 54-jarige leeftijd in Los Angeles. Lees verder ⮕