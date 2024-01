Fans kritisch op videoscheidsrechter Clay Ruperti na niet toegekende penalty

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.’ers wijzen op sociale media naar de gevoelige link tussen videoscheidsrechter Clay Ruperti en Rotterdam.

Woensdagavond was de VAR het mikpunt van kritiek na een niet toegekende penalty na een vermeende overtreding van Mats Wieffer op Noa Lang in het TOTO KNVB Beker-duel tussen Feyenoord en PSV (1-0). Fans vragen zich af waarom Ruperti überhaupt achter de schermen mag zitten tijdens een duel van Feyenoord. Arbiter Dennis Higler ontging een cruciaal moment in de wedstrijd waarop Lang werd gevloerd door Wieffer. Het had er alle schijn van dat de middenvelder van Feyenoord de bal niet raakte, maar VAR Clay Ruperti riep Higler niet eens naar het scher





Woeste Noa Lang pakt VAR Ruperti al binnen 6 minuten na afloop aan op InstagramTopspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die niet te spreken is over de arbitrage tijdens het verloren duel met Feyenoord (1-0) in de TOTO KNVB Beker.

