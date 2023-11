Famke Louise speculeert over gezinsuitbreiding in de toekomst

Ook laat Famke weten erg veranderd te zijn sinds de geboorte van haar zoontje. 'Je kindje staat op nummer één. Daarvoor wil ik alles geven.' Sinds een poosje staat Famke, na een lange afwezigheid, weer op het podium om op te treden. Daarover zei ze eerder al dat ze er nu meer van geniet dan voorheen.

Ook heeft de artiest nieuw repertoire uitgebracht, dat naar eigen zeggen veel 'volwassener' is. In de video hieronder vertelt ze daar meer over.Famke Louise werkt hard aan haar comeback, maar de 24-jarige moet wel eventjes wennen aan het feit dat ze tegenwoordig…Nu Famke Louise (24) naar eigen zeggen een stuk volwassener is geworden, is ze een ander mens. Ze hoopt dan ook haar…Of je het nou leuk vindt of niet, we weten allemaal dat influencers veel invloed hebben op allerlei dingen.

Of je het nou leuk vindt of niet, we weten allemaal dat influencers veel invloed hebben op allerlei dingen. Ze drukken zelfs hun stempel op welke babynamen vaker worden gekozen.

