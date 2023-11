Familie Matthew Perry 'kapot' van verlies geliefde zoon en broer

"We zijn kapot van het tragische verlies van onze geliefde zoon en broer", laten de nabestaanden van Perry weten."Matthew bracht ontzettend veel vreugde in de wereld, als acteur en als vriend. Jullie betekenden allemaal zoveel voor hem en we waarderen de enorme hoeveelheid liefde.

", overleed zaterdag op 54-jarige leeftijd. Hij werd levenloos aangetroffen in de jacuzzi in de tuin van zijn woning in Los Angeles.

