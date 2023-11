Familie Liesbeth List brengt album met nieuw werk van haar uit

De bloemlezing uit het rijke oeuvre van List, die in 2020 overleed, is samengesteld in samenwerking met haar dochter Elisah Baijens. Het album bevat meer dan dertig titels die voor het eerst op cd verschijnen, waaronder bijzondere duetten met bevriende collega's als Anneke Grönloh en Benny Neyman. Ook staan op de plaat vijf solonummers uit het privéarchief van List die nooit eerder in het openbaar te horen waren.

List overleed op 78-jarige leeftijd. Zij ontving in haar carrière verscheidene prijzen, waaronder Edisons, een Gouden Harp en de John Kraaijkamp Musical Award. Ze is bekend van liedjes als Heb het leven lief, Te veel te vaak en Kinderen een kwartje en duetten met Ramses Shaffy, zoals Aan de andere kant van de heuvels en Pastorale.Soundos El Ahmadi (41) houdt het goed vol als kandidaat in de Vlaamse variant van 'De Slimste Mens'.

Guido Spek (33) staat bekend om zijn lange, weelderige lokken. Tot nu dan, want de acteur heeft afscheid genomen van…Nienke Plas over tweede operatie dochter: 'Ze is een strijder' Nienke Plas (37) en haar man Resley (38) hebben in korte tijd veel meegemaakt met de gezondheid hun dochter Harley. Het… headtopics.com

Nederlanders hebben weer contact met familie in Gaza: 'Het was even heel eng'De communicatie met de Gazastrook was weggevallen, terwijl Israël zware bombardementen uitvoerde. Veel familieleden in Nederland maakten zich grote zorgen. Lees verder ⮕

Liverpool eert familie Luis Díaz bij eenvoudige overwinning op ForestLiverpool heeft zondag goede zaken gedaan in de Premier League. Op Anfield versloeg de ploeg van Jürgen Klopp Nottingham Forest met 3-0. Na het verontrustende nieuws over de kidnapping van de ouders van Luis Díaz staken de Liverpool-spelers de Colombiaan een hart onder de riem door een shirt van hem omhoog te houden. Lees verder ⮕

Liverpool eert familie Luis Díaz bij eenvoudige overwinning op ForestLiverpool heeft zondag goede zaken gedaan in de Premier League. Op Anfield versloeg de ploeg van Jürgen Klopp Nottingham Forest met 3-0. Na het verontrustende nieuws over de kidnapping van de ouders van Luis Díaz staken de Liverpool-spelers de Colombiaan een hart onder de riem door een shirt van hem omhoog te houden. Lees verder ⮕

Familie Matthew Perry 'kapot' van verlies geliefde zoon en broerDe familie van Matthew Perry heeft voor het eerst sinds het overlijden van de acteur iets van zich laten horen. In een korte verklaring aan 'People' zeggen ze diepbedroefd te zijn over de 'tragische' dood. Lees verder ⮕

Doodverklaarde Amerikaan die twee weken vermist was op zee levend gevondenEen Amerikaanse visser is donderdag gered na 13 dagen op zee. De Amerikaanse kustwacht had de hoop al opgegeven en de familie al gecondoleerd. Lees verder ⮕

6 tips over steekpartij waarbij vrachtwagenchauffeur uit Belarus omkwamDe vrachtwagenchauffeur die overleed na een steekpartij op parkeerplaats Hazeldonk is een 25-jarige man uit Belarus (Wit-Rusland). De politie heeft inmiddels zes tips binnengekregen. De dader is nog niet gepakt. 'De familie van de vrachtwagenchauffeur is op de hoogte gebracht', meldt de politie maandag. Lees verder ⮕