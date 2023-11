'Falende kroonprins' Maduro krijgt wind van voren: 'Beleidsmatige misser van Ajax'

'Het valt interim-trainer Hedwiges Maduro als opvolger van Maurice Steijn nauwelijks kwalijk te nemen dat Ajax kansloos van het kastje naar de muur wordt gestuurd bij Brighton & Hove Albion en bezwijkt in Eindhoven', vertelt Driessen over de Amsterdammers. 'Wie het ook heeft beslist, Louis van Gaal, Jan van Halst of Michael van Praag, de tijdelijke aanstelling van Maduro is een beleidsmatige misser. Voor Ajax en voor de trainer.

De keuze om Dave Vos dan ook nog eens door te schuiven naar Ajax 1 is voor Driessen helemaal onbegrijpelijk. 'Hoe bestaat het dat een bedrijf met een begroting van ruim 150 miljoen euro zijn lot voor Brighton enin handen legt van twee groentjes? Wat speelde er in het hoofd van al die beleidsbepalers om dit in al hun wijsheid te beslissen? Dit belooft weinig goeds voor te nemen besluiten bij Ajax om de club te reanimeren.

'Falende kroonprins' Maduro krijgt wint van voren: 'Beleidsmatige misser van Ajax'Valentijn Driessen vindt dat Hedwiges Maduro nooit als interim-coach van Ajax aangesteld had moeten worden. Dat schrijft de journalist in De Telegraaf. Driessen wijst daarbij ook naar de situatie van Maduro en zijn toekomst bij Ajax. Lees verder ⮕

Verweij en Driessen noemen twee namen met toekomst bij Ajax: 'Die gaan het redden'Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn het eens over de toekomst van twee zomeraanwinsten bij Ajax. De journalisten van De Telegraaf denken dat Diant Ramaj en Branco van den Boomen de spelers zijn die in de toekomst nog aan de Amsterdamse club verbonden zullen blijven. Lees verder ⮕

Verweij en Driessen schreeuwen om ontslagen bij Ajax: ‘Maar spaar de kroonprins’'Er moet nu echt schoon schip gemaakt worden bij Ajax'. Dat is het oordeel van Mike Verweij na de ontluisterende 5-2 nederlaag bij PSV. Volgens de Telegraaf-journalist is de goede weg ingezet, maar moeten er nog vijf koppen rollen: die van Jan van Halst, Maurits Hendriks, Cees van Oevelen, Annette Mosman en Georgette Slick. Lees verder ⮕

Verweij en Driessen schreeuwen om ontslagen bij Ajax: ‘Maar spaar de kroonprins’'Er moet nu echt schoon schip gemaakt worden bij Ajax'. Dat is het oordeel van Mike Verweij na de ontluisterende 5-2 nederlaag bij PSV. Volgens de Telegraaf-journalist is de goede weg ingezet, maar moeten er nog vijf koppen rollen: die van Jan van Halst, Maurits Hendriks, Cees van Oevelen, Annette Mosman en Georgette Slick. Lees verder ⮕

'Ajax in recordtijd te gronde gericht, Maduro misser, één gamechanger bij PSV'De spectaculaire 'topper' tussen PSV en Ajax (5-2) domineert maandag de headlines in Nederland. Dit schrijven de ochtendkranten over de nummers één en achttien van de Eredivisie. Lees verder ⮕

Maduro stuurt aan op transferactie bij Ajax: 'We missen bepaalde types'Lees meer Lees verder ⮕