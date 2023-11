Facebook en Instagram moeten stoppen met persoonlijke advertenties binnen Europa

'Meta houdt bij wat je op Facebook en Instagram zet, aanklikt of leuk vindt en gebruikt die informatie voor het aanbieden van persoonsgerichte advertenties', zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP en vicevoorzitter van de EDPB. 'Het onterecht verwerken van de persoonlijke informatie van miljoenen mensen op Facebook is een verdienmodel voor Meta. Door hier een eind aan te maken, is de privacy van mensen beter beschermd.

