Extreem pijnlijke stats: nieuw clubrecord voor hekkensluiter Ajax

Voorafgaand aan de nederlaag in Eindhoven moest Ajax achtereenvolgens zijn meerdere erkennen in FC Twente (3-1), Feyenoord (0-4), AZ (1-2) en FC Utrecht (4-3). Met de nieuwe verliesbeurt 'onttroont' Ajax de generaties van 1962 en 1999, die vier keer op rij verloren in Eredivisie-verband.

Ajax was al bezig aan de langste zegeloze reeks in de clubhistorie. Dat record is nu aangescherpt tot tien duels zonder triomf, sinds de 1-4 zege bij Ludogorets in de play-offs van de Europa League. Het is verder geen verrassing dat Ajax na acht wedstrijden nog nooit zo'n karige oogst had als in dit seizoen (vijf punten). De afgelopen seizoenen hadden de Amsterdammers in dit stadium van de competitie minimaal elf punten méér bij elkaar gevoetbald.

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.

'Slechtste Ajax aller tijden, zeker slechtste Ajax dat ik ooit heb gezien'Willy van de Kerkhof kan in aanloop naar de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax niet geloven hoe de Amsterdammers ervoor staan. De clubicoon spreekt van het 'slechtste Ajax aller tijden', maar verwacht desondanks geen dikke zege in het Philips Stadion. Lees verder ⮕

Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'Tegen alle verwachtingen in staat Ajax, dat eigenlijk in crisis verkeert, bij rust met 1-2 voor op bezoek bij PSV. Dat levert voor een storm aan reacties op social media. Lees verder ⮕

Lees terug: FC Emmen wint in de slotseconden van Jong AZ dankzij Jari VlakEindstand FC Emmen - Jong AZ: 2-1 De goals van FC Emmen komt op naam van Jari Vlak Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕

'Extreem blije' Neuer gaat na rentree in op strijd bij nationale ploegLees meer Lees verder ⮕

Bekritiseerde Berghuis krijgt bijval: 'Ajax kwam afspraken niet na bij FC Utrecht'Ajax is vorige week zondag tijdens het uitduel met FC Utrecht een afspraak die het maakte met Steven Berghuis niet nagekomen. Dat heeft De Telegraaf-journalist Mike Verweij verteld in de podcast Kick-Off. Lees verder ⮕

Ajax: tot 100x je inzet voor zege van jouw favoriet!Lees meer Lees verder ⮕