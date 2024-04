Explosies in Vlaardingen: waarom gebeurt dit?

Het begon precies een jaar geleden, in de eerste week van april: explosies in Vlaardingen. Tot twee keer toe werden auto's van een loodgieter uit de Zuid-Hollandse plaats tot ontploffing gebracht. Inmiddels staat de teller op dertien aanslagen. Afgelopen weekend vielen er voor het eerst gewonden. Ondertussen blijft de vraag: waarom gebeurt dit? De familie van de loodgieter is wanhopig, net als mensen die in de buurt wonen. Want er worden wel verdachten opgepakt, en zoals vandaag berecht, maar niemand verwacht dat daarmee de kous af is. Lokale journalist uit Vlaardingen Jeroen Langeveld volgt de zaak en legt in podcast De Dag uit hoe moeilijk justitie grip krijgt op de zaak. En Jacco van Giesen van omroep Rijnmond trok het afgelopen jaar de wijken in. Hij ziet welke impact dit soort criminaliteit met explosieven op bewoners heeft, ook buiten Vlaardingen. Reageren? Mail dedag@nos.

