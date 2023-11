Excelsior komt flinke bekerdomper te boven in Den Bosch

Excelsior dacht lang genoeg te hebben aan een doelpunt vlak voor rust. Siebe Horemans is als rechtervleugelverdediger stijf rechts, maar probeerde het vanuit een moeilijke hoek toch maar met links. Het dwarrelende schot belandde pardoes achter keeper Joey Roggeveen. Den Bosch werd daarna sterker en de beloning volgde in de achtste minuut van de extra tijd. Jaron Vicario schoot raak uit de draai en sleepte er zo een verlenging uit.

Die liep voor de thuisclub uit op een teleurstelling. Na hands van invaller Vieiri Kotzebue benutte Julian Baas een strafschop. Zodoende gaat Excelsior ook de koker in voor de tweede ronde, de loting daarvan wordt komende zaterdag verricht. Op 19, 20 en 21 december wordt de tweede ronde vervolgens afgewerkt, met als doel kwalificatie voor de achtste finale.

