Ex-president Desi Bouterse spoorloos na veroordeling voor Decembermoorden

Een week nadat ex-president Desi Bouterse zich bij de Santo Boma-gevangenis in Paramaribo had moeten melden, is hij nog altijd spoorloos. Bouterse werd vorige maand veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor de Decembermoorden van 1982, toen vijftien critici en tegenstanders van zijn militaire regime werden gemarteld en vermoord. Waar Bouterse is, is tot nu toe onbekend.

Berichten over een mogelijke vlucht naar Venezuela of een ander land, zoals gesuggereerd werd in een aantal lokale media, zijn niet verifieerbaar. Ook is het onduidelijk of Bouterse zich nu nog op Surinaams grondgebied bevindt. Zijn advocaten hebben op 9 januari nog een bijeenkomst met Bouterse gehad bij hem thuis, waar hij fysiek bij aanwezig was, zeiden ze in de Surinaamse media. Kortom, een week na wat een sluitstuk zou moeten worden van een slepende rechtszaak die van start ging in 2007, is er nog steeds een open einde





NOS »

