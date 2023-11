Ewout Genemans belandt in chaotische situatie na kampioenswedstrijd Feyenoord

Het plein moet op tijd worden ontruimd vanwege de voorbereiding op het kampioensfeest. Aan de vele waarschuwingen geeft een groot deel van de menigte geen gehoor. De sfeer wordt grimmiger, waardoor de ME en TE het bevel krijgen om iedereen van het plein te verwijderen."Alle agenten lopen in een grote lijn en drijven iedereen weg, maar er is een clubje dat blijft hangen", licht Ewout toe.

Hoewel het een grote chaos is, begint de toegepaste tactiek zijn vruchten af te werpen. Ewout zoekt Wouter op en vraagt hem hoe hij kalm kan blijven in deze benarde situatie."Ik moet echt de dood in de ogen kijken. Misschien zit het in mijn aard om rustig te blijven."

Hoewel de operatie als intimiderend kan worden ervaren, is er minimaal geweld ingezet om de laatste mensen weg te sturen. Ewout is opgelucht dat het zo soepel is verlopen."Het is goed gegaan en dat is hartstikke goed nieuws, want het is weleens anders geweest in het verleden.

Mees Hilgers wordt getipt als versterking voor Feyenoord, nadat hij zondag knap op de been bleef tegen Santiago Gimenez. NOS-commentator Jeroen Grueter denkt dat de 22-jarige verdediger van FC Twente een goede speler zou zijn voor de Rotterdammers.

Het lijkt erop dat Guus Baars (20) momenteel met de selectie van Feyenoord Onder 21 in Londen is. Op een video van de Rotterdamse landskampioen zelf verschijnt de voormalig verdediger plotseling in beeld. Baars zette in augustus abrupt een punt achter zijn spelersloopbaan om zich te focussen op 'andere dingen'.

Mark van Bommel vindt het jammer dat hij Calvin Stengs niet heeft kunnen overtuigen van een langer verblijf bij Royal Antwerp FC. De 24-jarige spelmaker verkoos een stap naar Feyenoord boven een definitieve transfer naar The Great Old.

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over.

