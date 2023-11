'Evacuatie-order ziekenhuis Gaza' • Iran: Israël heeft rode lijn overschreden

De Rode Halve Maan in Gaza, de zusterorganisatie van het Rode Kruis in Gaza, zegt 'ernstige bedreigingen' te hebben ontvangen van het Israëlische leger om het Al-Quds-ziekenhuis in de Gazastrook onmiddellijk te evacueren omdat het gaat worden gebombardeerd. De hulporganisatie vraagt om het bericht op X breed te delen.

Eerder werd al bekendgemaakt dat het gebied rondom het grootste ziekenhuis van Gaza is getroffen door Israëlische luchtaanvallen. Het Shifa-ziekenhuis is een belangrijke schuilplaats voor Palestijnen die het Israëlische bombardement ontvluchten, zeiden bewoners van het gebied tegen persbureau AP. Het Israëlische leger beschuldigt Hamas ervan ondergrondse bunkers onder openbare plekken als ziekenhuizen te hebben gebouwd om burgers als menselijk schild te gebruiken.

