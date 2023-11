'Evacuatie al-Quds-ziekenhuis onmogelijk' • Ministerie heeft weer contact met Nederlanders in Gaza

De Palestijnse Rode Halve Maan zegt dat de evacuatie van het al-Quds-ziekenhuis in Gaza onmogelijk is. Volgens de Rode Halve Maan, de lokale afdeling van het Rode Kruis, liggen er zeker 400 mensen in het ziekenhuis, onder wie patiënten die op de intensive care aan de beademing liggen en baby's in couveuses. Ook hebben 1400 mensen hun toevlucht gezocht in het ziekenhuis in Gaza. Vanmiddag waren volgens hulpverleners ter plekke op enkele tientallen meters van het ziekenhuis beschietingen.

Volgens de Rode Halve Maan heeft het Israëlische leger de onmiddellijke evacuatie van het ziekenhuis gelast. Een woordvoerder van het Israëlische leger wilde daar geen commentaar op geven. Het al-Quds-ziekenhuis wordt gerund door de Palestijnse Rode Halve Maan. De veiligheid van hulpverleners, patiënten en burgers in het ziekenhuis moet gewaarborgd blijven, zegt de organisatie. De paniek in het ziekenhuis is groot, nadat er dichtbij is gebombardeerd.

