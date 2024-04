Eva Drummond-De Goede uit het Nederlandse hockeyteam gezet

Eva Drummond-De Goede moest wel even slikken nadat ze de onheilspellende woorden van hockeybondscoach Paul van Ass had gehoord. Niet goed genoeg meer voor Oranje, was de strekking. Weg vijfde olympische deelname. 'De beslissing viel wel rauw op mijn dak. Ik voelde me fit en goed, dus ik zag dit ook niet aankomen. Dat maakt de teleurstelling extra groot', verwoordt Drummond-De Goede haar gevoel.

'De uitleg was dat de toekomst niet bij mij ligt en Paul heeft ook gezegd dat ik momenteel niet goed genoeg ben, dat ik niet bij zijn eerste zestien speelsters zit. Ik moet het accepteren', zegt ze. 'Ik vind zelf dat ik nog van toegevoegde waarde ben voor het team, maar als hij dat anders ziet, moet ik dat accepteren.' De 35-jarige hockeyster won drie keer olympisch goud (2008, 2012 en 2021) en één keer zilver (2016). 'Het is natuurlijk een droom nog een Olympische Spelen mee te maken. Ik ben nu een routinier. Ik wilde er nog een keer vol voor gaa

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



NOS / 🏆 5. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Simons maakt geen goede beurt bij Nederlandse pers: 'Slecht, echt zwak'Xavi Simons heeft zich niet populair gemaakt bij de Nederlandse pers. De middenvelder van RB Leipzig weigerde de Nederlandse media te woord te staan na het Champions League-duel met Real Madrid, terwijl hij wel tijd had voor diverse internationale media.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Hockeygrootheden De Goede en Van Geffen niet in olympische selectieEva Drummond-De Goede en Margot van Geffen zijn samen goed voor 531 wedstrijden in Oranje, maar gaan niet mee naar de Olympische Spelen.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Hockeygrootheden De Goede en Van Geffen niet in olympische selectieEva Drummond-De Goede en Margot van Geffen zijn samen goed voor 531 wedstrijden in Oranje, maar gaan niet mee naar de Olympische Spelen.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Plotselinge stop Nationaal Groeifonds heeft grote gevolgen, volgens innovatieve bedrijven: 'Dreigen goede marktpositie te verliezen'Het Nationaal Groeifonds is in het leven geroepen om innovatie en duurzaamheid te stimuleren. Maar tot verbijstering van het bedrijfsleven stopt het fonds per direct voor onbestemde tijd. En dat heeft veel effect op de marktpositie van Nederland.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Discussie over systeem Oranje: 'Je hebt hartstikke goede spelers voor zijkanten'De discussie over het systeem dat het Nederlands elftal moet hanteren is losgebarsten. Bram van Polen geeft in Voetbalpraat aan dat hij met Oranje vast zou houden aan het systeem dat Louis van Gaal pp het WK in Qatar hanteerde, namelijk een 5-3-2. Tafelgenoot Kees Luijckx opteert echter voor een 4-3-3.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Aké wil resultaat zien bij Oranje: 'Goede en leuke groep, maar het is nu tijd'Lees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »