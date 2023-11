Europese titel Blitz voor Groenendijk na bloedstollende ontknoping

SNELDAMMEN - Het Europees kampioenschap sneldammen, onderdeel blitz, kreeg vanmiddag een bloedstollende ontknoping. Jan Groenendijk en Wouter Sipma eindigden gelijk. Uiteindelijk bracht het gemiddelde van de zwaarte van de tegenstanders de ontknoping. Drie cijfers achter de komma moesten in Beilen de winnaar aanwijzen. Groenendijk was net iets beter, Sipma werd tweede en Jos Stokkel pakte uiteindelijk het brons.

De voor Hijken DTC uitkomende Sipma zag in eerste instantie een blunder van Groenendijk over het hoofd, maar sloeg later in de partij alsnog toe en nam de leiding van hem over. Bij blitz krijgen de spelers vijf minuten speeltijd en drie seconden per zet. Waar Sipma de laatste drie partijen gelijk speelde, won Groenendijk van de laatste drie partijen er twee. Zo eindigden beide speler van Team NL gelijk en moest het gemiddelde van de tegenstander de doorslag geven.

