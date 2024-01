Europees Parlement wil Hongarije aanspraak op EU-subsidies betwisten

Een grote meerderheid van het Europees Parlement wil voorkomen dat Hongarije aanspraak kan maken op 10 miljard euro aan EU-subsidies. Om dat te bereiken, wil het parlement naar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg stappen. Het Europees Parlement daagt een opvallende partij: de Europese Commissie. Vertaald naar de Nederlandse situatie vergelijkbaar met de Tweede Kamer die het kabinet voor de rechter sleept.

Volgens de Europese Commissie heeft Hongarije recht op de 10 miljard euro, het Europees Parlement bestrijdt dat. Een woordvoerder van het Europees Hof noemt gevallen waarin de ene EU-instelling de andere voor de rechter sleept 'vrij uitzonderlijk'. In het voorstel dat vandaag is aangenomen krijgt de juridische dienst van het parlement de opdracht de rechtszaak tegen de Europese Commissie voor te bereiden. Europarlementariër Thijs Reuten (PvdA) is de enige Nederlandse indiener van de voorste





