Europees Hof van Justitie doet uitspraak over Europese Super League

Morgen wordt een cruciale dag voor de toekomst van het Europees voetbal en zelfs voor de gehele Europese sportwereld. Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg komt dan met een oordeel over de zaak tussen de UEFA en de clubs die de Europese Super League willen oprichten. De UEFA dreigt betrokken clubs en spelers te straffen als een dergelijke competitie er komt.

NOS Sport blikt vooruit met advocaten Edmon Oude Elferink en Frans de Weger, die de zaak de afgelopen jaren met grote interesse hebben gevolgd. 'Dit is misschien wel de belangrijkste rechtszaak in decennia in de sportwereld. In potentie kan het Europese sportmodel en het stelsel van financiële solidariteit zoals we dat nu kennen op de schop gaan', zegt Oude Elferink. Hij leidt het Antitrust, Competition & Trade-team van CMS in Brussel en Amsterdam en is specialist op het gebied van algemeen EU-recht en mededingingsrecht. Sportrechtadvocaat De Weger, ook actief als rechter bij het internationaal Sporttribunaal CAS, sluit zich bij Oude Elferink aa





