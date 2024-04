Europarlementariër Markus Pieper trekt zich terug als MKB-gezant

Europarlementariër Markus Pieper zou dinsdag beginnen als MKB-gezant, een functionaris die het contact zou moeten verbeteren tussen de Europese Commissie en het midden- en kleinbedrijf. Hij had het contract al getekend, goed voor een maandsalaris van 18.000 euro. Dat is ook in Brussel aan de hoge kant. Pieper is op het laatste moment van gedachten veranderd nadat de kritiek op zijn benoeming steeds maar groter werd.

Twee vrouwelijke sollicitanten zouden tijdens de schriftelijke test beter hebben gescoord. Maar op een dag waarop Breton afwezig was, had Von der Leyen de benoeming van haar partijgenoot doorgedrukt. VVD-Europarlementariër lijsttrekker Malik Azmani noemde de benoeming door Von der Leyen maandagmiddag nog ‘oude politiek’.

Europarlementariër Markus Pieper MKB-Gezant Europese Commissie Kritiek Benoeming Selectieprocedure

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



tubantia / 🏆 8. in NL

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers: 'NSC bij EVP-fractie nog geen done deal'Dat de partij van Pieter Omtzigt Nieuw Sociaal Contract toetreedt tot de EVP-fractie in het Europees Parlement is nog geen gelopen race, zegt Jeroen Lenaers, CDA-Europarlementslid en EVP-ondervoorzitter in Sven op 1.

Bron: NPORadio1 - 🏆 7. / 63 Lees verder »

Zo werd radicaal-rechtse Nederlandse nieuwssite een Russisch propagandakanaalThierry Baudet en Europarlementariër Marcel de Graaff ontkennen door Russen te zijn betaald.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Europarlementariër Lara Wolters hoopt dat haar 'anti-wegkijkwet' wordt aangenomen door EU, 11 jaar na ramp kledingfabriek BangladeshKinderarbeid, uitbuiting en milieuvervuiling: wereldwijd is er nog veel mis in productieketens van bedrijven. Volgende maand stemt het Europees Parlement over een nieuwe wet. Maar deze 'anti-wegkijkwet' zijn veel bedrijven liever kwijt dan rijk.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Advocaten prins Harry: 'Kranten onderschepten berichten van Diana'Kranten van mediamagnaat Rupert Murdoch (93) hebben niet alleen telefoongesprekken van prins Harry (39) afgeluisterd, maar ook oproepen die binnenkwamen op de pieper van prinses Diana onderschept.

Bron: RTLBoulevard - 🏆 19. / 51 Lees verder »

Problemen voor MVV: Amerikaanse investeerder trekt zich terugLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Stadion Arnhem trekt zich terug uit gesprekken met VitesseLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »