EU stuurt meer noodhulp naar Gaza • Gewonden bij raketaanval op Tel Aviv

Een chirurgisch team en een explosievenexpert van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) zijn aangekomen in Gaza. De tien deskundigen waren al een tijdje beschikbaar om hulp te verlenen in het gebied, maar konden eerder niet de grens bij Egypte over.

Het is de eerste keer dat chirurgen van het Rode Kruis het gebied hebben kunnen bereiken. De artsen zullen in ziekenhuizen in Gaza ondersteuning bieden en operaties uitvoeren. 'Deze cruciale humanitaire hulp geeft een beetje verlichting, maar het is niet genoeg', zegt de regionale ICRC-directeur Fabrizio Carboni. 'Veilige, duurzame toegang tot hulpverlening is dringend nodig.'

Lees verder:

NOS »

Gewonden bij raketaanval op Tel Aviv • VN bezorgd over oorlogsmisdadenVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Lenny Kuhr blijft nog week bij familie in Tel Aviv: 'Het is relatief rustig'Lenny Kuhr (73) is veilig aangekomen in Tel Aviv. De zangeres, bekend van hits als 'De Troubadour' en 'Visite', verblijft bij haar familie en is 'naar omstandigheden veilig'. Ze is van plan nog een week te blijven. Dat laat haar man en manager desgevraagd weten aan het ANP. Lees verder ⮕

Lenny Kuhr blijft nog week bij familie in Tel AvivLenny Kuhr is veilig aangekomen in Tel Aviv. De zangeres, bekend van hits als De Troubadour en Visite, verblijft bij haar familie en is 'naar omstandigheden veilig'. Zij is van plan nog een week te blijven. Dat laat haar man en manager desgevraagd weten aan het ANP. Lees verder ⮕

Opnieuw Israëlische grondtroepen in Gaza • 'Tientallen doden bij bombardementen op Gaza'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Dode en gewonden door bom of raket nabij school in Rafah • 'Israël stelt grondoffensief uit'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

'Hamas vuurt raket af op Zuid-Israël' • NYT: raket viel niet op ziekenhuis GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕