EU-leiders in gezamenlijke verklaring: oproep tot humanitaire corridors Gaza

Vanuit Brussel praat correspondent Kysia Hekster ons bij voor het NOS Radio 1 Journaal.De leiders van de 27 landen maken zich volgens het document"ernstig zorgen over de verslechterende humanitaire situatie in Gaza". Er wordt opgeroepen tot"snelle, veilige en ongehinderde humanitaire toegang en hulp om hen in nood te bereiken." Hiervoor zijn volgens de Europese leiders humanitaire corridors en gevechtspauzes nodig.

In de Gazastrook woedt een humanitaire crisis. Vanuit Egypte komt mondjesmaat noodhulp binnen en Israël heeft de Palestijnse enclave afgesloten van water, elektriciteit en brandstof. Dagelijks worden zware bombardementen uitgevoerd op Hamas-doelwitten, waarbij ook burgers het slachtoffer worden. Israël herhaalt steeds dat Hamas burgers als levend schild gebruikt.

"Diplomatiek is de EU niet de belangrijkste speler in de regio. Maar aangezien de verklaring gelijk is met de verklaring van wél een belangrijke speler, namelijk de VS, kan dat wel helpen", zegt Hekster in de uitzending."Een verklaring van de EU is één ding, maar daar heb je Israël natuurlijk nog niet zo ver mee dat ze die corridors ook gaan instellen." headtopics.com

