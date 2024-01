EU en Europees Parlement akkoord over strengere antiwitwasregels

Het Europees Parlement en de EU-landen zijn het gisteravond politiek eens geworden over strengere antiwitwasregels. Zo moeten voetbalclubs in de toekomst goed controleren wie hun sponsoren zijn en waar het geld vandaan komt. Ook zal beter worden bijgehouden wie precies dure auto's, jachten of privéjets aanschaffen. Banken en accountants moeten al een tijdje verdachte transacties in de gaten houden en deze doorgeven aan de overheid. Bijvoorbeeld als meer dan 10.000 euro wordt overgemaakt.

Maar in heel veel andere sectoren waar grote sommen geld in omgaan is het toezicht minder scherp. Bijvoorbeeld in de sportsector. Onlangs bracht het NRC nog aan het licht dat voetbalclubs Ajax en PSV geld kregen van Aziatische gokbedrijven waarvan eigenlijk helemaal niet duidelijk was wie de eigenaren precies waren. Volgens de EU moet dat straks niet meer kunnen. Voetbalclubs moeten goed uitzoeken wie hun sponsoren zijn en dit doorgeven aan de overheid. Maar het zijn niet alleen de voetbalclubs die moeten gaan bijhouden van wie ze grote sommen geld krijge





