'. Been denkt dat de 31-jarige verdediger op nationaal niveau nog wel overeind blijft, maar voor wedstrijden in de Champions League echt flink tekort komt.

“Ik vind hem de achilleshiel van dit PSV. Niet zozeer in de Nederlandse competitie, want ze hebben tien wedstrijden gespeeld en dertig punten behaald, maar internationaal vind ik het echt veel te weinig.”“Ook vandaag vond ik het veel te weinig”, sluit de voormalig trainer van onder meer NEC zijn betoog af. Ramalho kan al weken rekenen op een basisplaats in de ploeg van Peter Bosz. Zijn concurrent Armel Bella-Kotchap is geopereerd aan zijn schouder en voorlopig niet inzetbaar.

Uiteindelijk kwam PSV met de schrik vrij. “Met drie goals in elf minuten in de tweede helft bewijs je natuurlijk ook dat die defensie van Ajax niets voorstelt”, zei hij in een video-item van de krant. In de rust van PSV - Ajax (5-2), toen de Amsterdammers nog met 1-2 voorstonden, riepen de supporters van PSV volgens-presentator Jan Joost van Gangelen om een wissel van de Braziliaan. “Haal hem eraf”, zou er in het stadion geroepen zijn. headtopics.com

Prima om focus op ramalho te hebben, want die maakt te veel fouten. Wel opmerkelijk dat boscagli steeds buiten de analyses blijft, die toch ook deel.uit maakt van de centrum verdediging die vandaag een gatenkaas was.Veerman is ook een van de redenen waarom PSV internationaal niet presteert. Komt duidelijk te kort, als het niveau omhoog gaat. Teveel op hetzelfde (net te lage) tempo. Ramalho is al jaren een stoorzender, die PSV prijzen en miljoenen heeft gekost.

Volgens mij kwam hij vandaag ook tegen de nummer 18 zwaar te kort. Ramalho is echt niveautje Sutalo: kan gewoon niets van verdedigen. Bij een potentieel degradatiekandidaat mag dat alleen wel, Ramalho heeft niets bij PSV te zoeken. headtopics.com

ESPN ziet ‘de achilleshiel van PSV’: ‘Op internationaal niveau veel te weinig’Mario Been is niet te spreken over Ramalho. De Braziliaanse verdediger moet het zondagavond ontgelden in Dit was het Weekend, het voetbalpraatprogramma van ESPN. Lees verder ⮕

