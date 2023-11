Ervaren driebander Jaspers weet na 32 jaar nog niet van ophouden, maar wie volgt hem op?

Zoals de 27-jarige Sam van Etten, die met een wildcard mocht meedoen aan het toernooi in Veghel en in de poulefase de 61-jarige wereldtopper Marco Zanetti uit Italië versloeg ('Onwijs gaaf'). Hij werd bovendien uitgeroepen tot 'meest waardevolle speler' van het toernooi. Hoe is Van Etten dan aan het biljarten geslagen? Hij had weinig keus: 'Het is een klassiek verhaal. Mijn ouders hebben een café in Schermerhorn. Daar stond een biljarttafel midden in het café.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VI_NL: Dick Schreuder beleeft spectaculaire vuurdoop in Copa del ReyLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Kelly Heruer uit Echte Meisjes voelt taboe rond miskraam: 'Er is zoveel schaamte'Kelly Heruer (31), bekend van 'Echte Meisjes in de Jungle', heeft een tijdje geleden een van de verdrietigste dingen meegemaakt die je als mens kunt ervaren: een miskraam.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Borger-Odoorn trekt 142.000 euro uit voor het verjagen en verplaatsen van roeken in Nieuw-BuinenIn Nieuw-Buinen zitten 53 roekennesten. Omwonenden ervaren al jaren overlast.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Ewout Genemans belandt in chaotische situatie na kampioenswedstrijd FeyenoordIn een nieuwe aflevering van 'Bureau Rotterdam' vindt de kampioenswedstrijd van Feyenoord plaats. Dit betekent dat de stad op zijn kop komt te staan. Ewout Genemans (38) sluit zich aan bij een ondersteuningsgroep van de ME om te ervaren hoe alle chaos in de stad op zo'n belangrijke voetbaldag wordt teruggedrongen.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

NOS: Signalen van institutioneel racisme tegen ambtenaren in zes gemeentenIn zes onderzochte gemeenten, waaronder Amsterdam en Amersfoort, zeggen gemeenteambtenaren institutioneel racisme te ervaren. Dat beperkt zich niet tot discriminerende opmerkingen, maar uit zich ook in gemeentelijke procedures.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Arnesen volgt Van Breukelen op en keert terug in raad van commissarissen PSVHet is de tweede termijn voor de 67-jarige Deen als rvc-lid bij PSV. Als speler won Frank Andersen onder meer drie landstitels en een Europa Cup 1 met de Eindhovense club.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕