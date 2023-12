Ernstige mishandeling tijdens elfde van de elfde in Den Bosch

Voor de ernstige mishandeling van de 21-jarige Thijm tijdens de elfde van de elfde in Den Bosch is vanochtend een 21-jarige man uit die plaats aangehouden. Thijm belandde als gevolg van de mishandeling met een gebroken schedel en een bloeding in zijn hersenen op de intensive care. Rijd je vanuit Utrecht via de A2 richting Den Bosch dan moet je tussen Zaltbommel en knooppunt Empel bij Den Bosch rekening houden met zo'n twintig minuten vertraging. Er liggen planken op de weg.

Hierdoor zijn twee rijstroken dicht. Bij de spoorwegovergang aan de Helvoirtseweg in Vught heeft een vrachtwagen een spoorboom kapot geredenstuk gereden. Dat meldt een wijkagent. ProRail is volgens hem op de hoogte gesteld en er worden maatregelen getroffen





Jordanië: Israël wil Palestijnen uit Gaza verdrijven • Betoging in Den Haag voor bestandIn dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Hamas.

Ajax'ın Chelsea'den oyuncu transfer etmesi tartışılıyorAjax'ın Chelsea'den Noni Madueke veya Maatsen'i transfer etmesi tartışılıyor. Madueke'in az süre alması transferin tek sebebi değil.

Criminelen komen bijna altijd weg met dumpen van drugsafval: 'Onderzoek duurt lang, terwijl bewijs snel verdwijnt'De rechtbank in Den Bosch doet maandag uitspraak in een zaak waarbij criminelen worden vervolgd voor milieuschade door het dumpen van drugsafval. Dat is uniek, want het is enorm lastig om drugscriminelen daarvoor aan te pakken.

Pedofiele basisschoolleraar verleidde tientallen kinderen: tbs geadviseerdOnderwijzer Bas G. (45) uit Vlijmen gaf al sinds 2002 les op basisschool de Vijfhoeven in zijn eigen dorp. Maar, in die periode van twintig jaar was hij ook met heel andere dingen bezig, zo bleek maandag in de rechtbank in Den Bosch. Bas G.

Kan iedereen zich straks al voor zwangerschap laten testen op erfelijke aandoeningen? 'Helpt geïnformeerde keuze te maken'Vóór de zwangerschap testen of je ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een ernstige erfelijke ziekte. Dat kan met de dragerschapstest. Als het aan de Gezondheidsraad ligt, wordt die test binnenkort beschikbaar voor iedereen met een kinderwens.

Geweld tegen burgers in Sudan blijft toenemen, internationale gemeenschap grijpt niet inDuizenden burgerdoden, miljoenen vluchtelingen, ontvoeringen, dreigende hongersnood, verkrachtingen van jonge meisjes 'en meer ernstige schendingen van mensenrechten'. Het geweld tegen burgers in Sudan 'grenst aan puur kwaad', zei de Sudan-coördinator van de Verenigde Naties onlangs. Toch grijpt de internationale gemeenschap niet in.

