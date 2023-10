Ernstig ziek Schalke steunt op 120 duizend schouders en dokter Geraerts

De Amsterdamse grootmacht staat op het hoogste niveau onder de streep, en dan nog alleen maar omdat ze twee wedstrijden minder gespeeld hebben waarvan er eentje bijna gewonnen is. De trotse Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., beter bekend als Schalke 04 en in formaat zeker niet onderdoend voor Ajax, staat écht op een degradatieplek.

Welke Nederlandse clubs weten door de groepsfase te komen? VI PRO geeft je extra inzichten rond de Europese competities met exclusieve interviews, analyses en financiële inzichten.

Vier verdachten groot drugsonderzoek blijven langer vastzittenEen verdachte moet 120 dagen langer vastzitten, de andere drie negentig. Lees verder ⮕

Jongens (17 en 19) vast na homomishandeling: 'Fijn dat ze zijn gepakt'Twee Eindhovenaren van 17 en 19 jaar zijn opgepakt voor het mishandelen van drie mannen. Dat gebeurde in de buurt van uitgaansgebied Stratumseind in Eindhoven. De politie vermoedt dat de drie slachtoffers werden mishandeld omdat ze homoseksueel zijn. Ze raakten ernstig gewond. Lees verder ⮕

Tour de Tijs met oud-minister voor Rechtsbescherming Sander DekkerU weet het misschien nog wel: vorig jaar zomer belandde oud-minister voor rechtsbescherming Sander Dekker in het ziekenhuis na een ernstig fietsongeval. Hij raakte zelfs in coma. Die ervaring als patiënt gaf de VVD'er het laatste zetje om zélf in de zorg aan de slag te gaan als bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis. Lees verder ⮕

Kabinet wil dat Nederland weer zelf belangrijke schepen gaat bouwenMet actief industriebeleid en financiële steun moet de scheepsbouwsector opgestuwd worden in de vaart der volkeren. Lees verder ⮕

Slowakije stopt militaire steun Oekraïne • Zweden: spionageverdachte niet schuldigIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕