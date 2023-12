Erik ten Hag spreekt na nederlaag van een 'goede prestatie'

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.Erik ten Hag spreekt na de 2-0 nederlaag tegen West Ham United opmerkelijk genoeg van een 'goede prestatie' van zijn ploeg. De coach van.

"Je vindt dit echt een goede prestatie van je ploeg?", vraagt Brown. Manchester United heeft bizar genoeg vier wedstrijden op rij geen doelpunt gemaakt, zo houdt de verslaggeefster Ten Hag voor."Het was een goede prestatie van ons", zegt de manager desalniettemin."We hebben alleen niet gescoord. Je kunt alleen winnen als je een doelpunt maakt." Brown vraagt zich stomverbaasd af of Ten Hag daadwerkelijk tevreden is met de prestatie van zijn elftal."Ja", bevestigt de coach."We hadden controle, zowel met als zonder ba





Hoe lang houdt Erik ten Hag het nog vol als trainer van Manchester United?Ten Hag werd deze week verrast met de uitverkiezing tot 'Manager of the Month' en dat heeft alles te maken met de vier zeges van Manchester United in vijf Premier League-duels in november. Aanhangers herinneren zich echter ook de uitschakeling in de League Cup en het schamele puntje tegen Galatasaray in de Champions League, waardoor overwintering in Europa voor de club aan een zijden draadje hangt. Bovendien gaat het de laatste weken vooral over de onrust in de kleedkamer, waar spelers als Jadon Sancho en Marcus Rashford het niet meer zouden zien zitten in de Twentse oefenmeester. De club zag zich zelfs genoodzaakt om journalisten die de geluiden uit de kleedkamer naar buiten brachten te schorsen voor de midweekse persconferenties

Lofrede voor Erik ten Hag: ‘Ik mocht van hem gewoon roken na de wedstrijd’Ruud Boymans heeft een boekje opengedaan over zijn tijd bij FC Utrecht. In de podcast Fresia en Milan parkeren de bus van ESPN onthult de voormalig spits dat Erik ten Hag er als trainer van Utrecht geen enkel probleem mee had dat hij af en toe een sigaretje rookte.

Europese exit drukt Ten Hag verder in het moeras bij Manchester UnitedVoor Manchester United is het Europese seizoen vroegtijdig ten einde gekomen. De ploeg van Erik ten Hag wist in eigen huis niet te winnen van Bayern München en is daardoor als vierde geëindigd in Groep A. De Duitse recordkampioen zegevierde door een treffer van Kingsley Coman met 0-1.

Druk neemt toe op Ten Hag na oorwassing door Bournemouth, Liverpool overleeft lunchManchester United gaat op Old Trafford met liefst 3-0 onderuit tegen het bescheiden Bournemouth. Liverpool komt niet verder dan 1-1 tegen middenmoter Crystal Palace, dat het laatste kwartier met tien man speelt.

Ziyech zit Ten Hag dwars: United op rand uitschakeling na 3-3 tegen GalatasarayVoor spektakel in de Champions League moet je dit seizoen bij Manchester United zijn. Maar na de 3-3 in Istanbul tegen Galatasaray (met twee goals van Ziyech) hangt het lot van de ploeg van Erik ten Hag aan een zijden draadje.

Ziyech zit Ten Hag dwars: United op rand uitschakeling na 3-3 tegen GalatasarayManchester United verspeelt in de Champions League een 2-0 en 3-1 voorsprong tegen Galatasaray, mede door twee treffers van Hakim Ziyech.

