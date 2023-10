Eric de Munck pleit voor eigen docu Victoria Beckham: 'Liefst morgen al'

Nederland Headlines

Jansen en Casparij in Oranjebasis tegen Schotten, Miedema start op de bankRenate Jansen en Kerstin Casparij starten vrijdag in de basis bij Oranje tegen Schotland. Bondscoach Andries Jonker lijkt door het ontbreken van Dominique Janssen en Victoria Pelova te kiezen voor een 4-3-3-opstelling. Vivianne Miedema start op de bank.

Cher is geen fan van eigen stem: 'Een vreemde stijl'Cher (77) is geen fan van haar eigen stem. 'Als ik een keuze had gehad, had ik waarschijnlijk anders geklonken', zegt de zangeres in een interview met 'PAPER Magazine''.

Jeremy Bokila: super-supersub die baalt van zijn eigen etiketLees meer

Schrijven van eigen boek grootste redding voor Bibi BreijmanHet schrijven van haar boek was voor Bibi Breijman misschien wel haar 'grootste redding'. Dat zegt de 32-jarige mediapersoonlijkheid vrijdag in een bericht op Instagram.

Ongemakkelijk beeld bij Ajax: spelers kleden zich zwijgend uit voor eigen aanhangNa de wedstrijd tussen Ajax en Brighton waren de meegereisde Amsterdammers natuurlijk niet blij met het resultaat. De selectie van de Amsterdammers besloot zich dan ook even te melden voor het uitvak in het American Express Community Stadium.

AZ beleeft pijnlijke avond met afstraffing in eigen huis tegen Aston VillaAZ heeft donderdag een pijnlijke avond beleefd tegen Aston Villa in de Conference League. De ploeg van trainer Pascal Jansen ging in eigen huis kansloos onderuit: 1-4.