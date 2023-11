Eric de Munck: gaan anders naar Friends kijken na dood Perry

We gaan anders naar de comedyserie Friends kijken nu een van de hoofdrolspelers uit de serie, Matthew Perry, is overleden. Dat zegt entertainmentdeskundige Eric de Munck zondag tegen het ANP. "Zo'n serie drijft hierdoor toch verder het verleden in."

In de Amerikaanse hitserie (1994-2004) worden zes vrienden gevolgd: Chandler (Perry), Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc) en Ross (David Schwimmer)."Hoe succesvol de serie ook is, je gaat anders kijken nu een van hen er niet meer is", denkt De Munck."Het kijkgevoel wordt anders, je denkt nu toch als je kijkt: o, hij is er niet meer.

De serie voelt hierdoor ouder aan, denkt de deskundige, en drijft verder het verleden in."Het is het einde van een tijdperk. Je kon als je het keek nog hopen: misschien komt het nog terug." Zo herinnert hij zich de reünie van de cast in 2021 of de Instagrampost die Aniston een tijd terug deed, waarin de hele cast weer samen te zien was."Je denkt toch steeds: komt er nog iets. Die hoop is nu weg, het is een stukje geschiedenis. headtopics.com

De serie heeft ook iets geruststellends, denkt hij."In een maatschappij waarin we van alles moeten, een goede baan, een relatie en een huis kopen, is het lekker dat je ook de andere kant ziet." De zes vrienden hebben soms moeite de eindjes aan elkaar te knopen en hebben ook in de liefde niet altijd even veel geluk."Daar mag het gewoon zijn.

