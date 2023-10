Ergernis om 'pseudo-toptrainer' Maduro: 'Het was niet om aan te gluren'

Johan Derksen is totaal niet te spreken over de wijze waarop Hedwiges Maduro zichzelf de afgelopen dagen heeft gepresenteerd. De interim-trainer nam het na het vertrek van Maurice Steijn over in de Johan Cruijff ArenA.."Hij heeft zich na het vertrek van Steijn als een soort pseudo-toptrainer gemanifesteerd. Hij ging alles anders doen, zoals de verdediging anders neerzetten en anders drukzetten op het middenveld.

De voormalig hoofdredacteur van Voetbal International is van mening dat Maduro nu heeft laten zien dat Steijn misschien wel helemaal niet had moeten vertrekken."Eigenlijk heeft hij hiermee aangetoond dat zijn voorganger ten onrechte weggestuurd is. Met dit elftal kun je niet tegen dit soort tegenstanders spelen. Brighton heeft zich echt ingehouden. Ze speelden een oefenwedstrijdje en hebben gezegd: 2-0 is genoeg, want we hebben zaterdag weer een zware wedstrijd.".

