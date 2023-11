Ergenis bij Van Hanegem: 'Als je een snotneus hebt, laat Higler verzorging toe'

'Dan laat je jezelf toch niet zo opzijzetten door jongens als Steijn, Sadílek, Hilgers en Pröpper? Ze rollen bij Twente als ze een voorsprong hebben elk duel over het gras. Als regerend landskampioen zeg je na een paar minuten toch:Van Hanegem benadrukt dat Feyenoord in zijn ogen geen recht had op een resultaat en gunt FC Twente-trainer Joseph Oosting het succes, maar ergerde zich wel kapot aan de rol van Higler.

Dat er maar zes minuten werden bijgetrokken, vindt Van Hanegem vreemd. 'De VAR had zo'n beetje een kwartier nodig om te bekijken of de 2-0 nu wel of geen buitenspel was. En dan trekt die Higler er welgeteld zes minuten bij. Hoe kan dat? In de blessuretijd had Twente gewoon weer twee. 'Er gaan miljoenen om in de sport, maar extra tijd is nog steeds een kwestie van hoe de pet staat bij de scheidsrechter.

