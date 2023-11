Erehaag voor Messi in Miami: Ballon d'Or-winnaar toch niet naar China

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.Trainer Gerardo Martino en de teamgenoten zetten Messi nog extra in het zonnetje vanwege het winnen van de prestigieuze prijs. Messi werd onder andere toegesproken door aanvoerder DeAndre Yedlin, liep door een erehaag met confettikanonnen en kreeg een gouden 8 uitgereikt met daarop handtekeningen van zijn aanwezige teamgenoten.

Inter Miami zou eigenlijk een dezer dagen naar China afreizen voor twee oefenwedstrijden, maar die trip is gecanceld omdat de Chinezen vanwege het overlijden van een oud-premier dagen van nationale rouw hebben aangekondigd. Het seizoen in de MLS is inmiddels ten einde.Felle kritiek op FIFA na bevestiging van Infantino over WK in Saoedi-Arabië

