Eredivisie op Rapport: uitblinkende keepers en dikke onvoldoende voor Vitesse-spits

Opvallend veel keepers noteerden een hoog cijfer, terwijl Vitesse-spits Joel Voelkerling Persson juist de laagste beoordeling van het weekend kreeg.), maar had op basis van de kansen eigenlijk moeten winnen. Het afmaken van die kansen bleek een lastig karwei. Niet zo zeer voor Voelkerling Persson, want de Zweed was nagenoeg onzichtbaar tegen PEC. De aanvaller ging na ruim een uur naar de kant voor Amine Boutrah en had toen slechts zestien balcontacten genoteerd.

Aan de andere kant was PEC-keeper Jasper Schendelaar een van de uitblinkers onder de lat van dit weekend. De doelman noteerde liefst tien reddingen en kreeg een 7,5. Hetzelfde cijfer was er voor Vasilis Barkas, die namens FC Utrecht eentegen Fortuna Sittard. Lars Unnerstall kreeg een 8 voor zijn optreden tegen Feyenoord. De keeper van FC Twente hoorde bij de beste spelers van deze speelronde.Bekijk hieronder de beoordelingen van speelronde tien in de Eredivisie.

